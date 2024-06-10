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増田孝　すみれ　作家直筆署名入　限定　レトロ
商品番号 D60162244395
商品名

増田孝　すみれ　作家直筆署名入　限定　レトロ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約20年前のものです。経年によるキズ・汚れ・剥がれなどあります。増田孝　ますだたかし日本海アートタテ：57cmヨコ：66.5cm厚さ：2.5cmここ10年以上、物置にて保管していました。長期自宅保管品ですのでご理解頂ける方のみご検討下さい。どうぞよろしくお願い致します。
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