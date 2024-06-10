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- 増田孝 すみれ 作家直筆署名入 限定 レトロ
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商品詳細
約20年前のものです。経年によるキズ・汚れ・剥がれなどあります。増田孝 ますだたかし日本海アートタテ：57cmヨコ：66.5cm厚さ：2.5cmここ10年以上、物置にて保管していました。長期自宅保管品ですのでご理解頂ける方のみご検討下さい。どうぞよろしくお願い致します。
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