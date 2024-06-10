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超特急 ペアアクリルスタンド タクヤ タカシ
商品番号 D30688757469
商品名

超特急 ペアアクリルスタンド タクヤ タカシ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超特急ペアアクスタアクリルスタンドタクヤ＆タカシやでたく夢8限定開封後、暗所にて保管しておりました。目立った傷はございませんが、初期傷等気にされる方はご遠慮ください。防水、補強後発送いたします。即購入◎
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