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純烈ペンライト
商品番号 A77332392278
商品名

純烈ペンライト
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入時期が違う為　星型の所に小傷が有りますが、どちらも美品です。点灯は確認済みです。ご了承頂ける方のご購入宜しくお願い致します。
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