- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 書
- >
- 浄土宗 善光寺大本願 大宮智栄(玉誉)「六字仏号」★肉筆掛軸★善光寺住職 上人
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
★ご覧頂きありがとうございます。★浄土宗善光寺大本願大宮智栄(玉誉)「六字仏号」★肉筆掛軸★善光寺住職上人台湾仏教婦人救護会総裁全日本仏教尼僧法団総裁★寸法サイズ:全体 99㎝ × 27㎝本紙 55㎝ × 16㎝肉筆保証絹本掛軸軸先：真鍮木箱付★【大宮智栄】おおみや-ちえい1885－1984 明治-昭和時代の尼僧。明治18年6月1日生まれ。13歳で長野の善光寺に入山,得度。大正2年善光寺大本願法主(ほっす),善光寺上人,住職となる。台湾や長野県上山田町に別院をひらき善光寺信仰をひろめた。仏教婦人救護会総裁,全日本仏教尼僧法団総裁。昭和59年7月5日死去。99歳。★古いお品ですので前提として多少の汚れ、時代感や経年保管の為、写真に写り込まないような微細なスレ・汚れ・キズ等ございますが、経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。素人の保管品ですので完品をお求めの方は入札をお控え下さい。詳細な状態については写真をご覧頂き、ご納得頂いた上でご購入をお願い致します。自宅保管品にご理解頂けます方、どうぞ宜しくお願い致します。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rebellion455878.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle439725.html
http://narcologia.ru/goods/rouge444410.html
大本山善光寺大本願 御法主 鷹司誓玉台下 再任 ７期目へ | 浄土宗 ...
一条智光 - Wikipedia
2023年最新】善光寺上人の人気アイテム - メルカリ
真作】喜聞◇『善光寺大本願法主 智栄上人(大宮智栄) 六字名号 南無 ...
法然上人舟仲会・発行
鷹司誓玉 - Wikipedia
模写】大宮智栄 玉誉 『六字名号 南無阿弥陀仏』肉筆 絹本 書画 掛軸 ...
善光寺大本願,玉譽上人「南無阿弥陀佛,御札,大宮智栄尼公御写真」信州 ...
2357 大宮智栄 富士歌色紙幅 桐箱 掛軸 紙本 浄土宗 善光寺上人 aqc-sp ...
全国宅配無料 蘭亭高会 仿古蔵墨 書 - celiaquines.es
超歓迎】 円覚寺大本山 菅長 裁松老大師(足立大進、慈雲) 掛軸 【涼 ...
長野県 長野市 【善光寺 大本願】参拝・御朱印拝受 : 緒花芽の神社 ...
善光寺大本願,玉譽上人「南無阿弥陀佛,御札,大宮智栄尼公御写真」信州 ...
http://narcologia.ru/goods/rebellion455878.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle439725.html
http://narcologia.ru/goods/rouge444410.html
大本山善光寺大本願 御法主 鷹司誓玉台下 再任 ７期目へ | 浄土宗 ...
一条智光 - Wikipedia
2023年最新】善光寺上人の人気アイテム - メルカリ
真作】喜聞◇『善光寺大本願法主 智栄上人(大宮智栄) 六字名号 南無 ...
法然上人舟仲会・発行
鷹司誓玉 - Wikipedia
模写】大宮智栄 玉誉 『六字名号 南無阿弥陀仏』肉筆 絹本 書画 掛軸 ...
善光寺大本願,玉譽上人「南無阿弥陀佛,御札,大宮智栄尼公御写真」信州 ...
2357 大宮智栄 富士歌色紙幅 桐箱 掛軸 紙本 浄土宗 善光寺上人 aqc-sp ...
全国宅配無料 蘭亭高会 仿古蔵墨 書 - celiaquines.es
超歓迎】 円覚寺大本山 菅長 裁松老大師(足立大進、慈雲) 掛軸 【涼 ...
長野県 長野市 【善光寺 大本願】参拝・御朱印拝受 : 緒花芽の神社 ...
善光寺大本願,玉譽上人「南無阿弥陀佛,御札,大宮智栄尼公御写真」信州 ...