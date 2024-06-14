浄土宗 善光寺大本願 大宮智栄(玉誉)「六字仏号」★肉筆掛軸★善光寺住職 上人

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★ご覧頂きありがとうございます。★浄土宗善光寺大本願大宮智栄(玉誉)「六字仏号」★肉筆掛軸★善光寺住職上人台湾仏教婦人救護会総裁全日本仏教尼僧法団総裁★寸法サイズ:全体 99㎝ × 27㎝本紙 55㎝ × 16㎝肉筆保証絹本掛軸軸先：真鍮木箱付★【大宮智栄】おおみや-ちえい1885－1984 明治-昭和時代の尼僧。明治18年6月1日生まれ。13歳で長野の善光寺に入山,得度。大正2年善光寺大本願法主(ほっす),善光寺上人,住職となる。台湾や長野県上山田町に別院をひらき善光寺信仰をひろめた。仏教婦人救護会総裁,全日本仏教尼僧法団総裁。昭和59年7月5日死去。99歳。★古いお品ですので前提として多少の汚れ、時代感や経年保管の為、写真に写り込まないような微細なスレ・汚れ・キズ等ございますが、経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。素人の保管品ですので完品をお求めの方は入札をお控え下さい。詳細な状態については写真をご覧頂き、ご納得頂いた上でご購入をお願い致します。自宅保管品にご理解頂けます方、どうぞ宜しくお願い致します。以上の点のご理解よろしくお願い致します。