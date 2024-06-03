値下げしました　茶道具　溜一閑　二季鳥蒔絵　八角棗　道場宗廣作

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カラー...ブラウン装飾...蒔絵種類...茶道具胴には、萩の蒔絵が描かれていて、蓋には鳥が二羽描かれています。溜塗の一閑張りのお茶器となります。とても丁寧に作られています。写真に矢印を付けてありますが、胴の方で角のところで漆が濃くなっているところがあります。これは製作の過程でなったもののようです。傷や割れなどは一切ありません。とても薄くよくできているかと思います。サイズは、横6cm×高さ7cmです。作は、山中の道場宗廣作とあります。和食の鉄人、道場六三郎さんのお兄さんです。#山中塗#茶道具#一閑張り#道場宗廣#道場六三郎#値下げ