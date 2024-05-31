☆極美品 ローランド マルチトラックレコーダー A-6 別売りHD内臓済み

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☆商品内容☆☆RolandローランドマルチトラックレコーダーA-6別売りハードディスク内臓済み★★★別売りハードディスク(HDPA6-21ED)内臓商品★★★【商品評価】・S◆商品評価の説明◆SS→新品・未使用S→傷や汚れがなくほぼ未使用に近い状態A→細かな傷や汚れは少しあるが美品B→やや傷や汚れがあるが比較的良品C→目立つ傷、汚れ、使用感があるD→大きな傷・大きな汚れ等があり目立つE→ジャンク品◆付属品◆・本体(RolandA-6EDR)・電源ケーブル・保護パネルシート・本体取扱説明書・クイックスタートマニュアル・サウンドライブラリリスト・別売りハードディスク内蔵(HDPA6-21ED)・ハードディスク用取扱説明書・保証書2種(未記入)※画像にない物は付属致しません※◆年式◆・1999年頃◆状態◆・簡易クリーニング＆除菌、動作確認済みです！・取扱説明書、クイックスタートマニュアルに汚れや劣化はありますが、本体は傷や汚れはなくとても綺麗な商品です！・何か不明な点やご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください！・即購入OKです！・他サイトにも掲載中のため売り切れになる場合がございます。◆発送期間◆・入金確認後1～2日以内に発送致します！◆梱包方法◆・梱包はプチプチを二重に巻き、底面に発泡スチロール敷いて破損しないように頑丈に梱包致します！商品到着後動作確認をお願い致します！万が一記載にない初期不良等で動作しない場合は商品到着後3日以内でしたら返品、返金対応を致しますのでご安心してお買い求め下さい！◆発送方法◆ヤマト運輸