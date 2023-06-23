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[新品]ANA 全日空 フライングホヌ FLYING HONU A380 ラー
商品番号 Y10782529601
商品名

[新品]ANA 全日空 フライングホヌ FLYING HONU A380 ラー
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANA全日空ANA「AIRBUSA380FLYINGHONUモデル(1:500スケールイメージ)」の飛行機模型ダイキャストモデルです。メーカー：全日空商事株式会社サイズ　：1/500スケール箱と飛行機を飾る台座付きです。種類···その他仕様···完成品スケール···その他#ANA#フライングホヌ#ホヌ#ハワイ#ホノルル#アロハ#機内販売
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