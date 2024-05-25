Saucy Dog　カプセルトイ　コンプリート

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商品詳細
3人組ロックバンド「SaucyDog」さんのキーホルダー、ミニ巾着、缶バッジ、コードホルダーです。2021年の日本武道館公演「sendforyou」から発売された、「わくわくカプセルトイ」の全種コンプリートとなっております。▼缶バッジはカプセルに入れて保管していました。▼コードホルダーは、飾っていたのでベージュのもののみ日焼けしてしまいました。▼キーホルダーも飾っていたので、チェーン部分に多少の汚れはありますが、本体にはなんの汚れもありません。即購入可能⭕️です！#SaucyDog#サウシードッグ#サウシー#邦ロック#バンド#キーホルダー#巾着#缶バッジ#コードホルダー#石原慎也#秋澤和貴#せとゆいか
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