新品 未使用 米津玄師 Fogbound BOOTパーカー Mサイズ

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新品未使用米津玄師Fogbound20172018TOURBOOTパーカーMサイズ袖通し、試着すらしていません。プリントの経年劣化による剥がれやくっつき無し経年による金具の変色、劣化無し数年前のお品物ですがとても状態はいいです。新品未使用値下げ不可取り置き不可希望価格❌購入後、暗所にて保管複数手持ち有り、2枚目から-300バックプリントにAlbum「BOOTLEG」のジャケット写真と、ピースくんがペイントされたビッグサイズのジップアップパーカー。両袖には、[FOGBOUND]ロゴが並んでいます。カラー：BLACKM着丈64、身幅64、袖丈48cmL着丈69、身幅67、袖丈53cm一度人手に渡った品物です数年前のお品物の為、神経質な方、初期不良、初期傷、毛クズの付着、染めムラ、たたみじわ等以上にご理解のない方はご購入をお控えくださいチェンソーマンKICKBACK米津玄師2016HOWL(はうる)かいじゅうビッグパーカー #米津玄師グッズLoserライブかいじゅうずかんリトルキングパーカー straysheepFogbound脊椎がオパールになる頃REISSUERECORDSリイシューねこちゃんHYPEFlamingoはうる音楽隊花ゆり落ちるRESCUE