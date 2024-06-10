日曜タイムセール　killer キラー ギター　ファシスト ヴァイス　ミルキー

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商品詳細
今年の2月に購入して、家に飾っておりました。15分程度の音出しのみ付属品も全てあります。ほぼ新品ですので、もちろんトラストロッドも触れておりませんし、アームも装着しておりません。ギターの値上げが多いので、新品ご検討中の方も、ご検討よろしくお願いいたします。一応あくまでも中古ですので、新品でもたまに付いている細かい傷も気にされる、神経質な方はお控え下さい。ご検討よろしくお願いいたします。BodyAlderNeckMapleUshapeSemideepinsertjointWheeltrussrodadjusterFingerboardEbony24fretsScalelength648mmPickupNeck:LQ-500Bridge:Dyna-BiteControlsMastervolumePickupselectswitchDirectswitchBridgeFloydRose#キラー#killer#ファシスト#fascist#MilkyWay#ミルキー
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