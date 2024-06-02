ゲンシカイオーガex

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URゲンシカイオーガex開封後スリーブに入れて暗い場所に保管していました。目立った傷汚れはありませんが少しでも気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。
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