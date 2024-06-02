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ゲンシカイオーガex
商品番号 D10999891677
商品名

ゲンシカイオーガex
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URゲンシカイオーガex開封後スリーブに入れて暗い場所に保管していました。目立った傷汚れはありませんが少しでも気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/protein809634.html
http://narcologia.ru/goods/unusable677474.html
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