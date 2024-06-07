ポケモンカード　マスカーニャex SAR 日本語 美品

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商品詳細
シングルカード ポケモンカードゲーム開封して保存していました。状態は良いと思います。普通のローダーに入れて、折り曲がらないようにして、ネコポス（追跡あり、ポスト投函）にて発送予定です。（マグネットローダーは付きません）すり替え防止のため、返品はできません。完品を求める方には向かないかもしれませんので、神経質な方はご遠慮ください。どうぞよろしくお願いします。#ポケカ
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