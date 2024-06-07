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- 【柿右衛門】赤絵の伝統 日本銘窯 角福印 柿右衛門作 錦雅風絵柿梅牡丹 酒盃三個
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商品詳細
【日本伝統工芸】赤絵の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 角福 柿右衛門作の酒盃３個になります。この酒盃は柿右衛門特有の赤絵伝統図柄で描かれた雅風、柿梅牡丹絵の酒盃３個です。美しい図柄はすべて手描きになります。【酒盃１個の寸法】口径４.８㎝、高さ６.２㎝。【共箱】木箱。【送料】送料込みです。種類···ぐい呑素材···陶磁器(セラミック)焼物ブランド···有田焼 柿右衛門
http://narcologia.ru/goods/Persia563488.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless960459.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic224112.html
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