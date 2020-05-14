バディスタ　CD 　ユニゾンスクエアガーデン

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商品詳細
今では手に入らない希少な2006年に発売されたコンピレーションCD「バディスタ!!vol.1DoYouLikeRock?」です。【M-1】UNISONSQUAREGARDENの\"ライトフライト\"(新世界ノート収録ver.とは別テイクです)【M-10】現sumikaの前身バンド『banbi』の旧名表記時代の音源\"ひまわり\"(『soundforest』収録分とVer.が違います)盤面キズなし、動作確認済。帯あり、バーコード部分シールの剥がし跡あり。ケース擦れあり。#CD
http://narcologia.ru/goods/sci-fi948847.html
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