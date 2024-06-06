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【共箱付】瀧田史宇 白磁鎬手 ぐい呑
商品番号 P20821489629
商品名

【共箱付】瀧田史宇 白磁鎬手 ぐい呑
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクションしていた陶芸作品を、引っ越しのため販売しております。（No47）繊細な鎬（しのぎ）手の模様が大変美しい、白磁器のぐい呑です。瀧田項一の息子、瀧田史宇さんの作品です。およそ直径7.5cm高さ4.5cmです。長期間箱入りのまま保管しており未使用です。素人保管ですので、ご理解ある方にお譲りできれば幸いです。よろしくお願いします。他のお品物は以下のハッシュタグよりご覧ください。複数まとめて購入の場合、ディスカウントさせていただきます。#陶芸コレクション販売＜検索用＞骨董品　アンティーク　レトロ　古玩伊万里　九谷焼　備前　京焼　信楽　志野輪島塗　遺品整理　美術品　皿　花瓶　置物中古　コップ　碁石　勾玉　エンブレム　茶器　抹茶　京都　料亭　旅館　和菓子　菓子屋　お土産　お茶　焙茶　茶葉　和食　だんご　きびだんご　抹茶　菓子器　菓子鉢　菓子皿　湯呑み　笠間焼急須　大皿　壺　花器　桐箱　共箱　高級貴重　陶芸作家　美術品　焼物　窯　茶碗　食器種類···酒器種類···酒器
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