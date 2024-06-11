BABYMETAL APOCRYPHA 女性限定 会場限定Tシャツ Sサイズ

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BABYMETALAPOCRYPHATHEONE女性限定ライブ会場限定Tシャツ(S)※プロフィールにも記載してありますが、お値引きの交渉、専用への交渉等はトラブル回避の為に一切行いません。提示してあるお値段にて、お願い致します。価格の見直しは随時していますが、突然取り下げる事もございますので、ご了承下さい。ご覧頂きまして、ありがとうございます。2015年8月20日(木)にTSUTAYAO-EASTで行われたTHEONE女性会員限定ライブ「APOCRYPHA-THEREDMASS-II」での会場限定Tシャツになります購入後、着る為に洗濯しましたが、着る機会が無く、そのまま畳んで保管してありました。素材は綿100%です。サイズ:Sサイズ横幅約44cm着丈約68cm肩幅約38cm袖丈約20cm★神経質な方はご遠慮下さい。★平日は仕事をしていますので、コメントの返信・発送等の対応に時間を頂く場合がございます。★トラブル回避の為、お値下げ交渉、専用商品への変更のお願いはお受けしておりません。こちらの提示するお値段にて、お買い求めお願い致します。以上のことをご理解の上、宜しくお願い致します。#BABYMETAL#APOCRYPHA_THE_RED_MASS_II#THE_ONE#ベビーメタル#Tシャツ