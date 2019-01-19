津軽三味線 撥 鼈甲 マンモス手元 硬め

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商品詳細
種類···三味線サイズ重さは写真に載せてあります質問等ありましたらコメントよろしくお願いします。ケツに少し破損があります。写真をご確認ください。撥ケースも付けます。値段交渉も場合によっては受け付けます津軽三味線三味線撥バチ鼈甲べっ甲象牙調
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