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- ちいかわ ハッピーバッグ 2023 うさぎ 卯 ※未開封
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商品詳細
ちいかわなんかちいさくてかわいいやつハッピーバッグ2023うさぎ兎卯年抜き取りなし。・オリジナルトートバッグ・干支ぬいぐるみ（ちいかわ/ハチワレ/うさぎ）・バスタオル・メラミンプレートうさけつ・七福アクリルスタンド・缶バッジセット（ちいかわ/ハチワレ/うさぎ）・ポストカードセット（6枚）・スマホショルダーバッグ・マルチスクエアボックス複数購入し、未開封で保管していました。保管場所に困ってきたので出品します。※発送前に念の為開封し点数確認予定です。購入時のダンボールは到着時積まれた結果、型崩れしています。カットして組み立て直しますのでご了承ください。☆値下げバラ売り不可
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