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- 煎茶道具 青貝螺鈿象嵌『山水楼閣風景』黒漆塗細工煎茶長盆 刳り貫き盆長さ53㎝
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商品詳細
煎茶道具青貝螺鈿象嵌『山水楼閣風景』黒漆塗細工木製煎茶長盆刳り貫き盆長さ53㎝◉美品◉4D0929サイズ(約):幅13.5㎝、長さ53㎝、高さ2cm、重さ303ｇ
http://narcologia.ru/goods/ambassador121106.html
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