【動作確認済】SUZUKI 電気大正琴 蘭 ソプラノ

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【動作確認済】SUZUKIスズキ電気大正琴〜Ran〜 蘭ソプラノ本体、アンプ接続ケーブル、ピック、調弦用チューナー(KORGGA-1、動作確認済、電池は付属しません)、ハードケース(鍵付き)•動作確認済•全鍵盤、全糸巻ともに問題無く、しっかり機能しています。•アンプに繋いで音が出ます。•現状、細弦が3本、細巻き弦が1本、張られています。【ご希望により1,500円追加で、全弦を新品の弦に張り替えを致します。ご購入前にコメント欄より、お知らせください。】他にも関連商品を出品しています。#古着と音楽の輪_楽器機材編即購入、大歓迎！！お気軽に質問、コメントしてください。琴伝流 習い事 おうち時間 スズキ 古賀政男 カワイSUZUKI砂丘 敷島 日本文化センター