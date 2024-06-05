ポケモンカードVstarユニバース

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商品詳細
ポケモンカード拡張パックVstarユニバース1ボックス10パック入りです。新品未開封シュリンク付きです。大変申し訳ありませんが値引き、返品、交換はできませんので、ご了承ください。仕事の都合上返信に時間が掛かる場合もあります、あわせてご了承ください。よろしくお願いいたします。
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ポケモンカードゲーム ソード＆シールド ハイクラスパック VSTARユニバース BOX
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