1/400 B747-400F グランドスターカーゴ 銀河航空

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1/400B747-400Fグランドスターカーゴ銀河航空貨物B-2427GRANDSTARCARGOphoenixフェニックス製未展示になります。機体に傷や汚れはございませんが箱にスレ、ブリスターに変色がございます。個体差のある金属模型になりますので微細な擦れ、塗装ムラなどがある場合がございます。 自宅保管になりますので完璧な物をご希望の方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。迅速に発送致します。AIRCHINAエアチャイナ中国国際航空 中華