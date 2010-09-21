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1/400 B747-400F グランドスターカーゴ 銀河航空
商品番号 G70285898310
商品名

1/400 B747-400F グランドスターカーゴ 銀河航空
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1/400B747-400Fグランドスターカーゴ銀河航空貨物B-2427GRANDSTARCARGOphoenixフェニックス製未展示になります。機体に傷や汚れはございませんが箱にスレ、ブリスターに変色がございます。個体差のある金属模型になりますので微細な擦れ、塗装ムラなどがある場合がございます。　自宅保管になりますので完璧な物をご希望の方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。迅速に発送致します。AIRCHINAエアチャイナ中国国際航空　中華
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