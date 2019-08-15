ベルナール・ガントナー 風景画 リトグラフ 直筆サイン入り 額縁入り

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ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：風景画作家名：ベルナール・ガントナー技法：リトグラフ直筆のサイン・エディションナンバーが入っています。限定150部※何番目かは読めませんでした。写真確認お願いします。ガラス板の額装です。額縁に細かい傷、本紙がうっすらとヤケているようです。写真を掲載しておりますので、ご確認の上ご検討いただければ幸いです。サイズ額：縦75.5センチ×横57センチ×厚さ2.5センチ内窓部分：縦58センチ×横44センチ画：縦55センチ×横42.5センチ＜作者来歴＞ベルナール・ガントナー Bernard GANTNER繊細な描線と淡い色調で微妙な光を表現する風景画は、バルビゾン派の系統をひくと評され、季節の変わり目や天候、あるいは時間の推移とともに様々に変貌する自然の美しさを描き出した。1928年 フランス、ベルフォール生まれ 幼い頃からベルフォール美術館長のもとで絵画を学ぶ1950年～ヨーロッパ、アメリカ各地で個展開催1961年 クリティック賞受賞1998年 レジョン・ド・ヌール勲章受章2018年 逝去パリ市立近代美術館(フランス) ビクトリア＆アルバート美術館(イギリス) 東京セントラル美術館(日本)フランス国内ベルフォール、ストラスブール、エピナル等各地の美術館に収蔵発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。1128#アート #美術 #絵画 #画家 #アーティスト #オブジェ #かわいい #おしゃれ #インテリア #アンティーク #ヴィンテージ #版画 #ディスプレイ #イラスト #風景画 #現代アート #現代美術 形式...額縁入り主題...風景・海景種類...リトグラフ・石版画