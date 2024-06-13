PSA10 パルキアVstar UR

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商品詳細
※自身でPSA鑑定に出したワンオーナー品です。※素体自体も綺麗な個体を厳選し提出しております。※鑑定から戻ってきてすぐにOPP袋に入れて保管しており、ケースに傷がつかないよう細心の注意をしております。
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