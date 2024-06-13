『物憂げ少女』 イラスト原画 白いフレーム付き

☆手描きのイラスト生原画です。ポストカードサイズで、白いフレームに入っています。フレームはSeriaの簡易な物で、表面はガラスではなくアクリル製になります。◆紙は高級ケント紙。ラフタッチの画風につき、はみ出し線や滲み等があります。◆画像には反射した光や背景が映り込んでおり、スマホ撮影の為、実物とは少し色味が異なります。◆「sample」の文字は実物にはありません。◆画像にあるレコードジャケットは付属しませんので、ご注意下さい。☆即ご購入可能です。しっかり梱包して発送させて頂きます。ご購入後はNCNRでお願い致します。少女美少女美人画デッサンラフスケッチスケッチイラスト夏のクラクション初恋初戀美少女夏ソーダレモネードカルピス



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