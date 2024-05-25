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商品詳細
素材は大理石だと思います。とても重いです。顔の大きさは25センチぐらいです。傷が有りますので写真で判断して下さい。
http://narcologia.ru/goods/financier543660.html
http://narcologia.ru/goods/plaque289807.html
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