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ホットトイズ　DX12　バットマン
商品番号 E76086137198
商品名

ホットトイズ　DX12　バットマン
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズDX12バットマン商品説明は省略させていただきます。購入時1〜2回、出品時1回触れた程度。関節の緩み等なし。ホットトイズのダンボール内で保管のため、本体・箱ともに目立った傷・汚れなし。一部写真の箇所に亀裂あり。本商品はあくまで中古ですので、新品同様を希望される方は購入をお控えください。ホットトイズのダンボールで発送します。#ムービーマスターピース　#DIECAST　#マーベル　#アベンジャーズ　#エイジオブウルトロン　#アイアンマン
http://narcologia.ru/goods/parenthesis606344.html
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