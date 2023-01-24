ホットトイズ　DX12　バットマン

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商品詳細
ホットトイズDX12バットマン商品説明は省略させていただきます。購入時1〜2回、出品時1回触れた程度。関節の緩み等なし。ホットトイズのダンボール内で保管のため、本体・箱ともに目立った傷・汚れなし。一部写真の箇所に亀裂あり。本商品はあくまで中古ですので、新品同様を希望される方は購入をお控えください。ホットトイズのダンボールで発送します。#ムービーマスターピース #DIECAST #マーベル #アベンジャーズ #エイジオブウルトロン #アイアンマン
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