明治期 輪島塗『桜文』木製皿(五客)茶事/茶道具★時代物★

金彩 輪島塗 漆器 捻り文 ねじり 細金線蒔絵入 塗皿 木皿 銘々皿 手塩皿 取皿 菓子皿 五枚組 5枚セット 赤黒 モダンデザイン 用の美 暮らしの骨董 生活骨董 アンティーク 和骨董 和食器 日本の美 シンプルモダン テーブルコーディネート 民藝 木製小皿【BA106】