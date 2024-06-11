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明治期 輪島塗『桜文』木製皿(五客)茶事/茶道具★時代物★
商品番号 E37589640460
商品名

明治期 輪島塗『桜文』木製皿(五客)茶事/茶道具★時代物★
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明治期輪島塗『桜文』木製皿(五客)茶事/茶道具★時代物★4D0504サイズ(約):径11.6㎝、高さ3.3㎝、重さ63g
http://narcologia.ru/goods/perforce402665.html
http://narcologia.ru/goods/procurement68633.html
http://narcologia.ru/goods/flight591428.html
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