明治期 輪島塗『桜文』木製皿(五客)茶事/茶道具★時代物★

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商品詳細
明治期輪島塗『桜文』木製皿(五客)茶事/茶道具★時代物★4D0504サイズ(約):径11.6㎝、高さ3.3㎝、重さ63g
http://narcologia.ru/goods/perforce402665.html
http://narcologia.ru/goods/procurement68633.html
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