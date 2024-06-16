

ド級編隊エグゼロス サイン色紙 松岡禎丞 加隈亜衣 - ミュージシャン



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【サイン色紙を読者プレゼント！】「エロはあくまで副産物 ...



松岡禎丞＆加隈亜衣が規制ギリギリ（？）を攻める「ド級編隊エグゼロス ...



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エロは副産物！」夏アニメ「エグゼロス」声優インタビュー - アキバ総研

オリコンのTwitter懸賞企画「TVアニメ『ド級編隊エグゼロス』松岡禎丞さん＆加隈亜衣さんサイン色紙プレゼント」にて当選した色紙です。届いてすぐに引き出しにしまっておりましたので日焼けや汚れはございませんが素人保管となりますので神経質な方のご購入は御遠慮ください。この度グッズ整理をする運びになりましたので出品させていただきます。サイン当選通知書も同封いたします。お値下げご対応できかねます、ご了承ください。即購入可能です。よろしくお願いいたします。グッズ種類···サイン色紙声優直筆サイン抽選炎上烈人星乃雲母