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ド級編隊エグゼロス サイン色紙 松岡禎丞 加隈亜衣
商品番号 M26389454166
商品名

ド級編隊エグゼロス サイン色紙 松岡禎丞 加隈亜衣
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オリコンのTwitter懸賞企画「TVアニメ『ド級編隊エグゼロス』松岡禎丞さん＆加隈亜衣さんサイン色紙プレゼント」にて当選した色紙です。届いてすぐに引き出しにしまっておりましたので日焼けや汚れはございませんが素人保管となりますので神経質な方のご購入は御遠慮ください。この度グッズ整理をする運びになりましたので出品させていただきます。サイン当選通知書も同封いたします。お値下げご対応できかねます、ご了承ください。即購入可能です。よろしくお願いいたします。グッズ種類···サイン色紙声優直筆サイン抽選炎上烈人星乃雲母
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