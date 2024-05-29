Bob Reeves ボブリーブス トロンボーンマウスピース

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商品詳細
BobReevesのJayFriedmanモデルの細管になります。大きさは3GのリムにVカップです。BrassArkがBobReevesの取り扱いを始めた頃に特注で作ってもらいました。リムが固着してしまっています。その他使用に伴う傷があります。種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/hesitantly286184.html
http://narcologia.ru/goods/composite168154.html
http://narcologia.ru/goods/assessor738703.html
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