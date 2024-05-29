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Bob Reeves ボブリーブス トロンボーンマウスピース
商品番号 C99017473697
商品名

Bob Reeves ボブリーブス トロンボーンマウスピース
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BobReevesのJayFriedmanモデルの細管になります。大きさは3GのリムにVカップです。BrassArkがBobReevesの取り扱いを始めた頃に特注で作ってもらいました。リムが固着してしまっています。その他使用に伴う傷があります。種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピース
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