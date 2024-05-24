

☆絵画☆S.Nozaki 油彩3号 椿☆I98 い出のひと時に、とびきりの ...



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絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...静物主な画材...油彩絵の具額寸法★約45×50作品寸法★約22×27・ガラス板は付属していません。・額に傷みがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。