美品　ポケモンカード 25th プロモ　カメックス　フシギバナ　2枚セット

美品 高騰必須 ポケモンカード25thプロモ カメックス フシギバナ 2枚セット【発送について】保護フィルムに入れ、ローダーに入れ角折れ防止、水濡れ防止のうえ発送致します※ 値下げ交渉無しで(*^^*)オネガイシマス。※定期的に値下げしていきます。ご購入希望の方はお早めにっ！※バラ売り無し【注意】・中古品でありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。神経質な方のお取引はご遠慮下さい見た目の状態、個人差があると思いますので、写真にてご確認頂き、ご理解頂き購入出来る方でお願い致します。評価にて事実無根のコメントに悩まされております。理解ある方の購入をお願い致します。【検索用】25周年/25th/マクドナルド/コラボ/ピカチュウ/英語版/まとめ売り/セット売り/極美品/美品/良品/引退品/海外限定/マック/ポケカ/ポケモンカード/ロゴ入り/プロモ/スターター/トレーナー/フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/フシギバナ/リザードン/カメックス/御三家/10th/劇場版/爆誕のルギア/逆襲のミュウツー/はじまりの樹のミュウ/水の都のラティオス/水の都のラティアス/時を超えたセレビィ/七夜のジラーチ/e/Vs/EX/ex/GX/V/VMAX/2003/初期/旧裏/アクマグ/エネルギー/蒼空ストリーム/ブイズ/イーブイ/エーフィ/ブラッキー/ADV/BW/XY/スターター/拡張シート/イントロ/エリカ/ナツメ/カスミ/マリィ/リーリエ/ピカチュウ/ライチュウ/ポケモンカードe/ルギア/ブラッキー/ギャラドス/ミュウツー/リザードン/バンギラス/カメックスポケモンカードポケカポケモンカード旧裏ポケモンカード旧裏面 エディション eカード カイリュー リザードン カスミ GB ピ チュウ ルギア ミュウツー ライチュウ ゲームボーイ なみのりピカチュウ ロケット団参上 トレーナー ミュウ カスミのなみだ マークなし ひかるミュウ コンプリートシリーズ···プロモーションカードシリーズ···プロモーションカード



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