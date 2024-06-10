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折りたたみ鉄琴　グロッケン　30鍵盤
商品番号 H35339409698
商品名

折りたたみ鉄琴　グロッケン　30鍵盤
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

折りたたみ鉄琴グロッケン30鍵盤収納バック　マレット2本　　音楽会の練習用で数週間使用しました。綺麗な鉄琴の音がするので乳幼児のオモチャとしても♪プラスチックのマレットは2本付きです収納かばんは持ち手と紐付きです。
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