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- 紫砂白泥束腰蘭鉢 蘭絵 側穴あり 盆栽鉢 高さ25.8㎝★時代物★
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商品詳細
紫砂白泥束腰蘭鉢蘭絵側穴あり盆栽鉢高さ25.8㎝★時代物★5D0626サイズ(約):高さ25.8㎝、最大幅15.8㎝、重さ1kg
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