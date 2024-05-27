YAMAHA THR5 ver.2

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商品詳細
YAMAHAのギターアンプTHR5です。電源の無い現場で使用する為に用意したものの、その仕事自体が無くなってしまったので殆ど使用する事なく保管しておりました。購入時はバージョン1でしたが、アップデートしてバージョン2にしてあります。当初は音は期待出来ないものとして購入しました。ですが、サウンドはこのサイズにしてはきちんと低音が出て立体的な音で驚きました。エフェクトも幾つか搭載しており練習アンプとしても申し分ないスペックでした。傷も無い美品です。付属品は電源ケーブルです。
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THR5 V.2 ギターアンプ
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