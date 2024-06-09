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パンデイロ(GOPE)
商品番号 V47172119046
商品名

パンデイロ(GOPE)
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···パンデイロアクセサリー・パーツ···ケース、チューニングキー数年前にやりたくて買ったGOPEのパンデイロ少し練習しましたがあまり使う機会がなかったので出品致します。女性でも使いやすいくらい軽めで、持ち手のところを持ちやすいようにクッションのシールを貼ってあります。ケースはありますがストラップがないです。
http://narcologia.ru/goods/message589527.html
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