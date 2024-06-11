リトグリ　直筆サイン入りポスター

ガオラー（ファン）を卒業するので出品させていただきます。メンバー全員の直筆サインとかれんちゃんの直筆メッセージが書いてあります！大切にしてくださるガオラーさんに購入していただけると幸いです(\u003e_\u003c)届いた時から裏面に少し傷や汚れがありました。表面には傷、汚れはありませんが見落としてしまった初期の傷、汚れ等ある場合がございますのでご了承下さい。裏面の傷、汚れは写真の6、7、8枚目でご確認下さい。↑上記のことをご理解していただいた方のみご購入宜しくお願い致します。#リトグリ#リトグリ直筆サイン



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