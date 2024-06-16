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アンズSR(美品)
商品番号 A52871163975
商品名

アンズSR(美品)
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品の閲覧ありがとうございます！こちらの商品はアンズSRです。素人目には、なりますが表裏どちらとも傷や白かけはありません。(写真でご確認下さい)トラブル防止の為、全てプレイ用として出品させて頂いております。ご了承くださいm(__)m発送方法ですが、二重スリーブ＋硬質スリーブ、簡易的な折れ、湿気対策を行わせて頂きます。また、専用出品は基本的に行いません。早い者勝ちとさせて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/Taipei969771.html
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