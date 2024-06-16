

販売最終日】Momose MJM2 MBW/FM-PRM/E (NA) - エレキギター



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MJM2-STD/NJ | Deviser ｜株式会社ディバイザー｜長野県松本市のギター ...

ディバイザー商談会2015限定のものになります。ラッカー塗装です。いまだに手放すを迷っている為、10月までに売れなければ出品を取り下げさせて頂きます。当方が2ndオーナーでスペック表などがない状態でしたので、ディバイザー様に問い合わせたところモデル名など確認できましたので写真10枚目をご確認ください。その他確認事項がありましたら私の方からディバイザー様に確認を取りますので、コメント欄にてお知らせください。トラスロッドは回しておらず、フレットもあまり減っておりません。減り具合は個人差あると思いますのでなんとも言えませんが、個人的には8．9割はあると思います。ピックガードが割れてしまった為、アストロノーツギターズ様で補修してあります（写真2枚目）色の近い鼈甲で作成して頂きました。割れたものも保管してありますので念の為一緒に送らせて頂きます（写真4枚目）アストロノーツギターズ製ブラスサドルに交換しています。純正も付属します。（写真5枚目）ネックにラッカー特有の塗装溶けが確認できます（写真3枚目）ご確認をお願い致します。その他ボディ等は比較的綺麗なものだと思いますが、中古品の為、細かな傷はあります。ピックガード補修歴有りの為、状態は傷汚れありとさせて頂いております。ゴールドパーツ特有のくすみなどもあります。中古品の為、基本的にはNC.NRでお願い致します。気になるところがありましたらコメント頂けれると幸いです。弦を外した状態で純正ハードケースの上にプチプチを巻いてお送りします。何卒ご検討よろしくお願い致します。タイプ···ジャズマスタータイプシリーズ···Momose