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茶道具　棗　和田寿峰　稲穂蒔絵　尻張棗
商品番号 F57944274083
商品名

茶道具　棗　和田寿峰　稲穂蒔絵　尻張棗
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具高さ約7.5センチ　　径約6.7センチ加賀の漆芸家　和田寿峰の作稲穂蒔絵の尻張形棗です。目立つ傷や汚れ等は無く、状態は良好です。共箱は経年によるヤケが見受けられます。又、共箱の蓋が若干大きいようです。他の蓋と入れ替わった可能性があります。使用には支障はございません。
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幸 秀逸茶道具展】『和田寿峰』造 稲穂蒔絵 尻張 棗 共箱◇当店保証 ...

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2023年最新】和田寿峰の人気アイテム - メルカリ

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今ならほぼ即納！ 茶道具 棗 和田寿峰 稲穂蒔絵 尻張棗 漆芸 - phovl.tv

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