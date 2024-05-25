茶道具　棗　和田寿峰　稲穂蒔絵　尻張棗

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商品詳細
種類···茶道具高さ約7.5センチ 径約6.7センチ加賀の漆芸家 和田寿峰の作稲穂蒔絵の尻張形棗です。目立つ傷や汚れ等は無く、状態は良好です。共箱は経年によるヤケが見受けられます。又、共箱の蓋が若干大きいようです。他の蓋と入れ替わった可能性があります。使用には支障はございません。
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