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ROLAND EDIROL CS-15 コンデンサ型 ステレオマイク
商品番号 Q14843216381
商品名

ROLAND EDIROL CS-15 コンデンサ型 ステレオマイク
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ×即購入◯ご不明点があればご質問下さい。※恐れ入りますが、お値下げ交渉についてはご返信致しません。【状態について】動作確認済み中古品です。際立って目立つ傷汚れはございませんが、清掃時の見落としによる細かな擦れ汚れが残っている場合がございます。恐れ入りますが、予めご了承ください。
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