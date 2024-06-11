藤井フミヤ KING OF KIDS TO SEE MORE

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。引っ越しのため断捨離です。藤井フミヤさんグッズBE@RBRICKKINGOFKIDSTOSEEMORE巾着付きです！購入以降、本棚に飾っていました。#藤井フミヤ#BEaRBRICK#KINGOFKIDSTOSEEMORE#ベアブリック#巾着#THECHECKERS#チェッカーズ#藤井尚之#グッズ#まとめ買い
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