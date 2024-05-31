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棗 扇面　蒔絵 楽山作 中次 在銘 木箱付
商品番号 J58657307689
商品名

棗 扇面　蒔絵 楽山作 中次 在銘 木箱付
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

棗扇面　蒔絵楽山作中次在銘木箱付中次の棗です、漆の黒が大変綺麗です。蓋上一面に扇の蒔絵、更に胴回りに扇の蒔絵が２ヵ所に描かれています。目立つ傷はありませんが、使用していたものです。細かい部分でのくすみやスレについては、ご理解ください。高さ６.８cm胴回り直径６.６cmです。3837-750
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