棗 扇面　蒔絵 楽山作 中次 在銘 木箱付

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商品詳細
棗扇面 蒔絵楽山作中次在銘木箱付中次の棗です、漆の黒が大変綺麗です。蓋上一面に扇の蒔絵、更に胴回りに扇の蒔絵が２ヵ所に描かれています。目立つ傷はありませんが、使用していたものです。細かい部分でのくすみやスレについては、ご理解ください。高さ６.８cm胴回り直径６.６cmです。3837-750
http://narcologia.ru/goods/reflector288864.html
http://narcologia.ru/goods/composite784654.html
http://narcologia.ru/goods/capitation138008.html
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