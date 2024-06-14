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商品詳細
『KanaNishinoLoveCollectionLive2019グッズ 『オリジナルガチャ』◎ピックキ―チェ―ン3種＊未開封『TheNishinoFamilySecretParty』2016グッズ『オリジナルガチャ』◎ピックキ―チェ―ン2種☆玉子型ガチャケースから出して保管。袋の状態悪い為、手袋をして袋を入れ替えました。＊未使用です。＊ご承知を願います。◉おまけ・ピンバッチ・フレークシール(黄色のシール1つ使用済み)☆5個セットです。バラ売りは出来ません。値引き交渉はご容赦を。◇未使用、新品です。＊非喫煙者です。＊ペットはおりません。#西野カナ
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