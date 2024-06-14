美品 津山撥 七五 鼈甲 べっ甲 三味線 撥 バチ 特大撥 舞台用 地唄

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美品津山撥津山バチ三味線撥バチばち最高級特大撥舞台用地唄べっ甲白甲面積の広い希少部位を贅沢に使用した特上レベルの鼈甲撥になります♪●鼈甲判断目視テスト鼈甲は人工的に作られた鼈甲と瓜二つのネオ鼈甲やお土産などで売られていれる鼈甲似の加工品があるので本物かを見分けなくてはいけません。こちらの鼈甲は黒い部分の周りが自然とボヤけており本物の鼈甲だと判断出来る素材となっていますので安心してご検討下さいませ。中棹細棹太棹和楽器長唄地唄民謡端唄小唄津軽義太夫●べっ甲バチ（舞台用）開き13.5cm全長23cm付属品撥ケース撥先カバー状態鼈甲バチ●表面は光の加減で見える程度の薄いスレがあります。●虫食いやカケもありません。●手元は少し汚れはありますがぱっと見は綺麗です。●バチ先に触診でようやく分かるカケが約3ヶ所ありますが見た目では分からないレベルのカケとなります。●主観になりますが耳のしなりは硬めです。●すぐに高級天然素材物だと分かるため演奏中に一目置かれるお品になります♪他にも三味線本体や付属品を多数出品中です！ ↓#お琴三味線の部屋画像をご確認頂きましてご判断お願い致します。