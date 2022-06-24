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- トミカ 京成バス オリジナル いすゞ エルガ【2台セット】
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商品詳細
■特注バストミカ 京成バス オリジナルいすゞエルガ★上記2台セットです。★希少品・限定品です。★新品・未使用品・未開封品です。★箱の状態等は画像にて判断お願いします。※発売時からシュリンクの無い商品です。※素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。★クリアケースに入れて発送します。☆ご不明点等ありましたら、お気軽にコメントお願いします。☆商品写真および商品説明欄の無断転載はご遠慮ください。#ISUZU#TAKARA#TOMY#トミカ博#特注トミカ#ゴードンバストミカいすずKEISEIバストミカ特注トミカジャンル（ミニカー）...車グッズ種類...トミカスケール...その他スケール
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