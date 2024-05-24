G913 TKL 赤軸

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商品詳細
G913TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard-LinearG913-TKL-LNBKブラック#G913TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard_LinearG913_TKL_LNBKブラック一年程使用しました。キーキャップを清掃したので汚れは少ないですが多少使用感ございます。同梱物は全て揃ってます。
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