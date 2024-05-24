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G913 TKL 赤軸
商品番号 F39330733984
商品名

G913 TKL 赤軸
ブランド名 ロジクール
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

G913TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard-LinearG913-TKL-LNBKブラック#G913TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard_LinearG913_TKL_LNBKブラック一年程使用しました。キーキャップを清掃したので汚れは少ないですが多少使用感ございます。同梱物は全て揃ってます。
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