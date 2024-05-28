玉井徳太郎 肉筆画 舞子 日本画

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商品詳細
プロフィールをお読み下さい！よろしくお願い致します！送料込です。サイズは額が41×36cmです。絵のサイズは25.5×20cmです。写真にありますように、額枠には少し小傷があります。
http://narcologia.ru/goods/reproduce611855.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador894606.html
http://narcologia.ru/goods/preference354638.html
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