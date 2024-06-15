先代・先々代の大量の蒐集品の中から、少しずつ出品していきます。高さ約5.7センチ 約6.9×6.8センチ（素人採寸のため、誤差ご容赦ください。）高台に小ホツがあります。時代擦れや汚れ、窯キズなど、古いものにご理解のある方、お願いしますね。コメント無しの即購入もOKです。良きご縁があることをお待ちしております。☆骨董品☆古道具☆茶道具☆古美術☆☆九谷焼☆古伊万里☆薩摩焼☆美濃焼☆☆蝙蝠☆コウモリ☆蕎麦猪口☆そばちょこ☆561



561『絵瀬戸 菖蒲 蝙蝠 蕎麦猪口』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク ...



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英】561 時代 銅誕生仏 仏教美術 銅製 銅器 佛像 置物 骨董品 美術品 ...



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2023年最新】骨董おちょこの人気アイテム - メルカリ



745『絵瀬戸 南蛮人 蕎麦猪口』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク-



802『染付 鷺 柳 蕎麦猪口』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク-



722『絵瀬戸 鬼 蕎麦猪口』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク | www ...



385『黄瀬戸 抹茶茶碗』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク | www ...



722『絵瀬戸 鬼 蕎麦猪口』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク | www ...



745『絵瀬戸 南蛮人 蕎麦猪口』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク-



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