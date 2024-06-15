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561『絵瀬戸 菖蒲 蝙蝠 蕎麦猪口』　　/骨董品 古美術 古玩 アンティーク
商品番号 G15119416073
商品名

561『絵瀬戸 菖蒲 蝙蝠 蕎麦猪口』　　/骨董品 古美術 古玩 アンティーク
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 5,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先代・先々代の大量の蒐集品の中から、少しずつ出品していきます。高さ約5.7センチ　　約6.9×6.8センチ（素人採寸のため、誤差ご容赦ください。）高台に小ホツがあります。時代擦れや汚れ、窯キズなど、古いものにご理解のある方、お願いしますね。コメント無しの即購入もOKです。良きご縁があることをお待ちしております。☆骨董品☆古道具☆茶道具☆古美術☆☆九谷焼☆古伊万里☆薩摩焼☆美濃焼☆☆蝙蝠☆コウモリ☆蕎麦猪口☆そばちょこ☆561
http://narcologia.ru/goods/capitation396108.html
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http://narcologia.ru/goods/browse13491.html

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