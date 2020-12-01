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- 【飛行機 727】ダイキャスト
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商品詳細
全日空727ずっしり重みのあるダイキャスト製です。長期保存のためくすんでましたが磨きました。40年以上前の物で家族旅行のときの買ってもらい大事にしてましたが整理の為出品します。箱は経年劣化でそれなりです、神経質な方はご遠慮下さい。
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